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Afyonkarahisar Dinar'a şehit ateşi düştü! Yüzbaşı Süleyman Şahin'in acı haberi ailesine verildi | Video

Afyonkarahisar Dinar'a şehit ateşi düştü! Yüzbaşı Süleyman Şahin'in acı haberi ailesine verildi | Video

28.02.2020 11:06

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.


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