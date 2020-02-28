Son Dakika Haberi: Katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketlilik! | Video 28.02.2020 11:26

Son dakika haberleri... Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde de hareketli anlar yaşanıyor. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı. Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.