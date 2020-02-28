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Son Dakika Haberi: Katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketlilik! | Video

Son Dakika Haberi: Katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrası İncirlik Üssü'nde hareketlilik! | Video

28.02.2020 11:26

Son dakika haberleri... Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde de hareketli anlar yaşanıyor. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı. Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.


Son dakika haberleri... Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde dün 33 askerin şehit olduğu hain hava saldırısı sonrası Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde de hareketli anlar yaşanıyor. Üsten 2 F-16 uçağı ve 1 İHA kalkış yaptı. 1 helikopter ve özel uçak iniş yaptı. Öte yandan, kargo uçaklarının iniş ve kalkışları da sürüyor.
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