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Kayseri Develi'ye şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi ailesine verildi | Video

Kayseri Develi'ye şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi ailesine verildi | Video

28.02.2020 11:04

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı. Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.


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