28 Şubat İdlib son dakika şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri açıklandı! Suriye İdlib şehitlerinin rütbeleri nedir?

Türkiye'nin yüreğini yakan kara haber İdlib'ten geldi. Hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu çok sayıda yaralı askerimiz var. İdlib'te şehit olan askerlerimizin isimleri, rütbeleri ve memleketleri ise belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. İşte isim isim, rütbe rütbe, memleket memleket, İdlib şehitleri...

Kara haber dün gece geldi. Türkiye yasa büründü. 28 Şubat İdlib son dakika şehit olan askerler rütbeleri ve şehit isimleri memleketleri hakkında detaylar gelmeye başladı. Katil Esad rejiminin yaptığı Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. İdlib'te şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz'in isimleri belli olmaya başladı. Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler takvim.com.tr'de.

İDLİB ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU!

Katil Esad rejiminin yaptığı Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit oldu. İdlib'te şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz'in isimleri belli oldu.

ANTALYA: TURGUT BURKAY KORKMAZ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

MERSİN: İBRAHİM TÜZEL

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ: AHMET SAYGILI

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

KAYSERİ UZMAN ONBAŞI ALİ TAŞÖZ

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.

Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı.

Şehit Tank'ın Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Kutulman verdi.

Şehidin babası Ahmet Turan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Batuhan Tank'ın 6 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

TEKİRDAĞ - PİYADE ONBAŞI NİHAT KARA, UZMAN ONBAŞI RECEP BEKİR VE SÖZLEŞMELİ ER BİRHAN ER

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.

Saldırı sonucu şehit olan Kara'nın Saray ilçesindeki, Bekir'in Ergene ilçesindeki ve Er'in Çorlu ilçesindeki ailelerine şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı evlere Türk bayrakları asıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan evine acı haber verildi. Şehit askerin evinin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı.

KAHRAMANMARAŞ - PİYADE ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ AKİF AKÇADAĞ

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Akif Akçadağ'ın (29), Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan, aile yakınlarına şehadet haberini verdi.

Bu arada, şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın Hatay'a gittiği, çocuklarının şehadet haberini de orada aldığı öğrenildi.

Haberi alan şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Akçadağ ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

UŞAK - PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ALİ TURGUT

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı. Şehit Ali Turgut'un (39) Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine gelen Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, aile yakınlarına acı haberi verdi.

Haberi alan şehidin annesi Sultan ve babası Ahmet Turgut, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

MERSİN - ASTSUBAY ÇAVUŞ MEHMET MUHAMMET AKAY

İdlib bölgesinde, Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.

Şehit Akay'ın merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberini Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri erkan verdi.

Acı haberi çalıştığı iş yerinde öğrenen şehidin babası Osman ile annesi Kezban Akay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin Selçuklar Mahallesi'ndeki dede evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

BATMAN - SÖZLEŞMELİ ER CUMA BAĞATUR

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Mahalle'deki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal şehadet haberini baba Mehmet Bağatur ve diğer yakınlarına verdi.

Kaymakam Özadalı ve beraberindekiler, aileye başsağlığı diledi.

Sağlık ve jandarma ekipleri şehidin ailesini teskin etti. Eve Türk bayrağı asıldı.

UZMAN ONBAŞI AHMET ALPASLAN

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Alpaslan için dua okundu. Şehidin babası İbrahim Alpaslan, "Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, gururluyuz, kendimizi zor tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da, vatan sağ olsun. En son 2-3 hafta önce konuştuk, 'Beni merak etmeyin iyiyim' dedi." diye konuştu.Şehit Uzman Onbaşı Alpaslan annesi Latifa Alpaslan ve kız kardeşleri Berivan ve Dilan ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Alpaslan'ın ailesinin isteği üzerine İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

UZMAN ÇAVUŞ GÜVEN KURTULMUŞ

Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu. Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş'un şehit olduğu haberi ailesine verildi. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde ikamet eden aile, acı haberle yıkıldı.

PİYADE UZMAN ONBAŞI HALİL İBRAHİM AKKAYA



Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

PİYADE TEĞMEN BAYRAM OLGUN

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) acı haberi memleketi Konya'daki ailesine verildi. 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehit Olgun'un acı haberi memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki annesi Döne Olgun ve ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit Olgun'un baba evine Türk bayrağı asıldı, yakınları da eve akın etti.

'Belki bu son traşım olur'

Bekar olan şehit Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'un vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun'un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken ''Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur'' diyerek sohbet ettikten sonra da o gece birliğine döndüğü öğrenildi.

PİYADE UZMAN TOLGA CAN YILMAZ

33 askerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi. Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fenalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zonguldak'ta olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve aile yakınları, taziye ziyareti için geldi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yılmaz'ın, evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi.

PİYADE UZMAN ONBAŞI MEHMET ORHAN

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) Adıyaman'daki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin merkez Fatih Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Gökhan Türköz şehadet haberini anne Elif ve baba Ahmet Orhan'a verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri ve akrabaları teskin etti.

Orhan ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Dört kardeşi olan Mehmet Orhan'ın yaklaşık üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.

UZMAN ONBAŞI EMRE BAYSAL

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, Sancaktepe'deki evine şehadet haberi ulaştı.

Sancaktepe Mevlana Mahallesi Aşar Sokak'taki eve gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin evine de iki büyük Türk bayrağı asıldı.

Baysal'ın evinin önünde ambulans bekletilirken Sancaktepe Belediyesince de taziye çadırı kuruldu.

UZMAN ÇAVUŞ EMİN YILDIRIM

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ADEM AKIN

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın şehadet haberi, Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Raziye- Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan şehit Akın'ın ailesine acı haberi; Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili verdi. Şehadet haberiyle anne Raziye Akın ve ağabey Recep Akın, büyük üzüntü yaşadı.

Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Adem Akın'ın İstanbul'da yaşayan diğer kardeşlerinin de acı haber sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Beytullah Akın'ın 20 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesinin Uğrak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ OSMAN AK

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın (23) acı haberi, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesini yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın, Silifke'de yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.