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Mersin Toroslar'a şehit ateşi düştü! Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın ailesine acı haber verildi | Video

Mersin Toroslar'a şehit ateşi düştü! Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın ailesine acı haber verildi | Video

28.02.2020 12:47

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin Mersin Toroslar Selçuklar Mahallesi'ndeki dede evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.


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