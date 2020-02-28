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Antalya Finike'ye şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın acı haberi ailesine verildi

Antalya Finike'ye şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın acı haberi ailesine verildi

28.02.2020 11:00

Seriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.


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