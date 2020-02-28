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Mersin Silifke'ye şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi

Mersin Silifke'ye şehit ateşi düştü! Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın ailesine acı haber verildi

28.02.2020 16:24

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın (23) acı haberi, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesini yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın, Silifke'de yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.


Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın (23) acı haberi, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın şehadet haberi, Silifke'ye bağlı Yeğenli Mahallesi'nde oturan babası Muhammet Ak ve annesi Meral Ak'a Kaymakam Ersin Emiroğlu, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Bülent Keskinsoy ile İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda tarafından verildi. Şehidin ailesini yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın, Silifke'de yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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