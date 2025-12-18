Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi

GAİN soruşturmasında ünlü sunucu Okan Karacan ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında saçından alınan örnekte uyuşturucu madde tespit edilen Berrak Tüzünataç İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. Berrak Tüzünataç'ın kendisini çeken basın mensuplarına görüntü esnasında el salladığı görüldü.