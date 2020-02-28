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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü! Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın ailesine acı haber verildi

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü! Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın ailesine acı haber verildi

28.02.2020 14:15

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi. Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Serpil Akçadağ ve babası Bekir Akçadağ'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehadet haberini alan Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Bekar olan Akif Akçadağ'ın baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.


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