Haberler Video Haber Videoları Tokat'a şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine acı haber verildi
Tokat'a şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine acı haber verildi

Tokat'a şehit ateşi düştü! Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine acı haber verildi

29.02.2020 14:30

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik'ten Tokatlı şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) ailesine şehadet haberi öğle saatlerinde verildi. Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde ikamet eden şehidin ailesine Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal ile askeri yetkililer acı haberi verdi. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.


İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki ailesine acı haber verildi.

10 kardeşin en küçüğü olan Adem Akın'ın bekar olduğu ve babası Beytullah Akın'ı yaklaşık 20 yıl önce kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Raziye Akın'ın oğlu Recep Akın'la birlikte köyde yaşadığı, şehidin 4'ü kız diğer kardeşlerinin ise şehir dışında ikamet ettiği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları