Son Dakika! Suriye İdlib'te kalleş saldırı: 33 şehit, 32 yaralı! İşte saat saat, dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler | Video 28.02.2020 10:13

Son dakika haberi... Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, kurmaylarıyla Beştepe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi. Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi. Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı." ifadeleri kullanıldı. NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarının saldırıya uğradığını belirterek, saldırı sonucu 33 askerin şehit olduğunu söyledi. Doğan, şu anda tedavi gören 32 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

BEŞTEPE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurmaylarıyla Beştepe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

21.30'da başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen zirve, yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kuvvet komutanları ve çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı.

"REJİMİN TÜM HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etmekte olan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zirvenin İdlib'de görev yapan askerlere yönelik menfur saldırı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirten Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana

Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir."

ÖMER ÇELİK: KATİL REJİM BU KALLEŞLİĞİN HESABINI VERECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağ olsun."

"NATO İLE İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLIYOR"

Çelik, "NATO ile yarın sabah istişare süreci başlatılıyor. Türkiye'nin uğradığı saldırı NATO'ya yapılmıştır. Uçuşa yasak bölge için somut eylem bekliyoruz." dedi

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AKŞENER İLE GÖRÜŞTÜ

İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Sayın Genel Başkan, Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönüyor" denildi.

BAHÇELİ, KURMAYLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib ile ilgili gelişmeleri parti genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadelerini kullandı.

1709 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.

AKAR VE KOMUTANLAR SINIRDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Reuters'ın son dakika haberine göre Rusya'dan yapılan açıklamada Rus uçaklarının Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadığı bilgisine yer verildi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI

İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sahadan gelen haberlerin farkında olduklarını ve daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Başkan Donald Trump ve Bakan Mike Pompeo'nun söylediği gibi, bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz."

GÖÇMENLERE AVRUPA KAPILARI AÇILDI!

Türkiye, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Avrupa'ya geçişin engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Yunanistan'a gitmek için Edirne, Çanakkale ve İzmir'de hareketlilik oluşturdu.

NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI ALDI

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacağını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu.

Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyinin daimi temsilciler düzeyinde toplanarak Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğini aktardı.

NATO'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.