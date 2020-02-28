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Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü! Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın ailesine acı haber verildi | Video

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü! Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın ailesine acı haber verildi | Video

28.02.2020 12:44

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın Tekirdağ’daki baba ocağına ateş düştü. İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden biri olan Piyade Uzman Nihat Kara’nın Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. Tekirdağ’ın Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


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