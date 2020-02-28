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Osmaniye'nin Bahçe ilçesine şehit ateşi düştü! Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya’nın ailesine acı haber verildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine şehit ateşi düştü! Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya’nın ailesine acı haber verildi

28.02.2020 16:22

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya’nın ailesine acı haber verildi. Şehit Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya’nın Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya gözyaşı döktü.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın ailesine acı haber verildi.

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (25) Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine ve Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) Bahçe ilçesindeki ailesine oğullarının şehit olduğu haberi verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya gözyaşı döktü.

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