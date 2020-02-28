Bitlis Güroymak'a şehit ateşi düştü! Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un ailesine acı haber verildi | Video 28.02.2020 13:11

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejimine bağlı güçlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş'un (23) acı haberi, Bitlis'te yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin 4 aylık evli ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.