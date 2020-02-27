"17-25 Aralık'tan önce de mücadele ediyorduk" diyen CHP Mart ayında FETÖ gecesine katılmış! 27.02.2020 14:00

FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın bahanesiyle kendi ilişkilerini gizlemeye çalışan CHP’nin bir skandalı daha ortaya çıktı. AK Parti’yi “17/25 Aralık’tan önce FETÖ ile mücadeleniz yoktu. Biz mücadele ediyorduk” iftirasında bulunan CHP’nin söz konusu tarihlerden önce de ilişkisinin olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın, Mart 2013'te örgütün düzenlediği bir gecede konuşma yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

"MİLLETVEKİLİ HEYETİMİZLE SÜRECE YAKINDAN KATILMAK İÇİN BURADAYIZ"

Tezcan, yaptığı konuşmasında "Böyle bir önemli süreçte Türkiye Amerikan birliği ve onun başkanı Faruk Taban nezdinde tüm bu süreçte emeği geçen arkadaşlara bu önemli çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın öneminin farkındayız. Milletvekili heyetimizle bu çerçevede yakından sürece katılmak ve izlemek üzere buradayız. Yarın başlayacak olan çalışmanın önümüzdeki süreçte de dünyada biraz önce sözünü ettiğim gücümüzü bir araya getirmek birlik ve dayanışma içerisinde dünya rekabetinde hak ettiğimiz noktaya ulaşabilme konusunda önemli katkısı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

KUMPASI MI İŞARET ETTİ?

Tezcan'ın "Bu çalışmanın öneminin farkındayız. Milletvekili heyetimizle bu çerçevede yakından sürece katılmak ve izlemek üzere buradayız" sözleri ile 17/25 Aralık kumpasını mı işaret ediyor sorusu akıllara geldi.

'17/25 Aralık'tan önce de örgüt dediklerini ve mücadele ettiklerini' söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konu hakkında ne diyeceği büyük merak konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI MONTAJ TAPELERİ İÇİN FETÖ'YLE İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞTI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakim karşısına çıktı. Celal Çelik, "17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru. Bilirkişi raporu aldık" dedi. Başkan Erdoğan'ın Avukatı Abdulsamet Aydın ise, "Sanık FETÖ'nün sahte ve montaj bir şekilde oluşturduğu kayıtlarla ilgili burada savunma yapmış ve FETÖ'nün bu ipine sıkı sıkıya yapışmıştır" diyerek tepki gösterdi. Çelik'in bahsettiği montaj ses kaydı ile ilgili rapor aldığı hukuk bürosu, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de çalıştığı hukuk bürosu olan Steptoe &Johns olduğu ortaya çıktı. Yani Çelik'in raporu teröristbaşı Gülen'in avukatlarından aldığı ispatlanmış oldu.