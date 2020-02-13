Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi alçak örgütle birçok kez temas kurdu. 15 Temmuz darbe girişimi için 'kontrollü darbe' ifadesini kullanan CHP lideri, devlet FETÖ'yle mücadele ederken örgütün ABD imamı Faruk Taban'la bile iki kez görüştü. İşte Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile yakın ilişkisini gösteren 6 önemli delil:

1- FETÖ'NÜN KASET KUMPASIYLA GENEL BAŞKAN OLDU

7 MAYIS 2010- Yener Dönmez, FETÖ tarafından çekilen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasetini Habervaktim adlı internet sitesinde yayınladı.

22 MAYIS 2010- Deniz Baykal söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçti.

2- FETÖ'NÜN ABD İMAMI FARUK TABAN VE EKİBİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE AĞIRLADI

26 OCAK 2012- Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, http://arsiv.chp.org.tr/?p=58880 adlı linkte yer alıyordu. Söz konusu linke tıklandığında ABD imamı Faruk Taban ve yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin haberin silindiği açıkça görülüyor.

9 GÜN SONRA HAKAN FİDAN İFADEYE ÇAĞRILDI

FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticilerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaretinden 9 gün sonra (7 Şubat 2012) FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

3- KILIÇDAROĞLU, FETÖ'NÜN ABD İMAMI FARUK TABANLA ABD'DE GÖRÜŞTÜ VE DERSANELERİ SAVUNDU

2 ARALIK 2013- CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden Türk Amerikan Birliği temsilcileriyle birliğin ofisinde görüştü. Kahvaltıda yapılan görüşmede, Türk Amerikan Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi heyetine, Amerika'daki faaliyetlerini anlattı. Türkî Amerikan Birliği yaptıkları yazılı açıklamada ziyaretten mutluluk duyduklarını belirtti.

"ÇOK MEMNUN OLDUK. ÇÜNKÜ YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI BÜTÜN AYRINTILARIYLA ANLATTILAR"

Kılıçdaroğlu, Türkî Amerikan Birliği'nin (TAA) kahvaltı programına katılmasına yönelik eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Oradan da bir davet geldi. Bir sabah kahvaltısı vermek istediler. Biz de gittik. Basına ve medyaya kapalıydı açık olmasını çok isterdik. Çünkü yaptıkları çalışmaları bütün ayrıntılarıyla anlattılar. Çok memnun olduk. Bir kahvaltı yaptık. Bir sözcük dahi Gülen sözcüğü bile kullanılmadı. Kullanılsaydı ne oldurdu, hiçbir şey olmazdı" dedi.

FETÖ'NÜN DERSANELERİNİ SAVUNDU

Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut eğitim sisteminin dershaneleri zorunlu kıldığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Bir sabah kalktık. Sayın başbakan karar vermiş. Dersaneleri kaldıracağım diye. Mevcut eğitim sistemi dersaneleri zorunlu kılıyor. (…) Dersaneleri kaldıracağım diyeceksiniz. Bu ticari anlayışına da aykırı… Serbest piyasa anlayışına da aykırı… Bugün birisi dersaneleri kapattı, yarın ben de şu ticari kuruluşları kapatacağım der. Yasaklarla bir yere varılamaz."

17-25 ARALIK 2013: FETÖ'nün kara kutusu olan ve yurt dışına kaçan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve Celal Kara aralarında iş adamları Rıza Zarrab, Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, bakan çocukları ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de bulunduğu birçok kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

25 Aralık 2013 tarihinde FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün militan savcısı Muammer Akkaş Türkiye'nin önde gelen iş adamları hakkında yasa dışı ses kayıtları ve teknik takip tutanakları üzerinden gözaltı kararı verdi.

4- YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ

25 ŞUBAT 2014- Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.

5– FETÖ TARAFINDAN SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER

Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mart 2014'te FETÖ'nün kanalı Samanyolu'nda, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedikten 9 gün sonra, FETÖ tarafından kaydedilen ve türbeye ilişkin olduğu iddia edilen ses kaydı internete düştü.

19 MART 2014: Kemal Kılıçdaroğlu, Samanyolu TV'de yayımlanan "Seçim Gündem" programına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Şimdi bakın seçimlere giriyoruz. (...) Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak vs. diye... Suriye tarafından, bizim sınırlarımızdan 30 kilometre içeride. Seçimlerden önce orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilir. Buradan Genelkurmay Başkanı'na seslenmek isterim. Türkiye'yi maceraya sokmayın. Hele hele bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı içeriye terörist olarak atmış birisi varken. Oraya herhangi bir saldırı yok. Ama provokasyon olabilir. Erdoğan orduyu oraya sokmak isteyebilir. Ortadoğu bataklığına Türkiye'nin girmeye hakkı da, yetkisi de yoktur. Bu konuyla ilgili bazı duyumlar var" iddiasında bulundu.

27 MART 2014: FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı, 27 Mart 2014'te Cumhuriyet'in internet sitesinde yayımlandı. Dönemin Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e ait olduğu iddia edilen kaydın ortam dinlemesi ile yapıldığı tespit edildi. Cumhuriyet gazetesi, 28 Mart 2014 tarihli nüshasında yasadışı ses kaydını manşetine taşıdı.

6 - MİT TIR'LARI İHANETİNDE YER ALDI

17 MAYIS 2015: Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da, görüşmeye katıldı

18 MAYIS 2015: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak ile birlikte Hürriyet'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, MİT TIR'larındaki bombaların görüntülerini izlediğini söyledi ve "Filmleri var, kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim. Dolayısıyla bunların gizlenecek bir yanı yok. Onun söylemesiyle de insani yardım olmadığı çıkıyor ortaya" iddiasında bulundu

27 MAYIS 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı.

29 MAYIS 2015: Can Dündar, görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT TIR'ları eylemini resmi hiyerarşinin dışındaki ast-üst ilişkisi içerisinde gerçekleştirilen silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.

Kenan Kıran / Sabah