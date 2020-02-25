CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile irtibatı tespit edilen avukatı Celal Çelik, FETÖ'nün 17-25 Aralık hükümeti devirmeye yönelik yürüttüğü kumpas sürecinde ortaya atılan 6 montaj tapesine sahip çıktı. Çelik, montaj tapelerle ilgili aldıkları bilir kişi raporunun tapelerin "gerçek olduğunu gösterdiğini" iddia etti.







RAPOR FETÖ'NÜN AVUKATLARINDAN SİPARİŞ ÇIKTI!

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle bağlantısı tespit edilen avukatı Celal Çelik'in "bilir kişiler hazırladı" dediği raporu, yine FETÖ'ye akıl hocalığı yapan avukatların sipariş üzerine hazırladığı ortaya çıktı.







İŞTE O KİLİT İKİ İSİM

CHP'nin 17-25 Aralık sürecinde FETÖ tarafından ortaya atılan montaj ses kayıtları İle ilgili ısmarlama rapor aldığı isim Edward J.Primeau ile, aynı davalarda birlikte hareket eden Prof. Al.Yonovitz'in temsilci hukuk bürosunun; Fettulah Gülen'in ABD'de çalıştığı hukuk bürosu Steptoe &Johns olduğu ortaya çıktı.



