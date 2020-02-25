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'nin kumpası deşifre oldu! FETO'nun avukatlarıyla çalışmışlar

'nün siyasi ayağı tartışmaları sürerken 'nin bir skandalı daha patlak verdi. CHP'nin hükümeti devirmeye yönelik FETÖ kumpası döneminde ortaya atılan montaj kasetler için ısmarlama rapor aldığı isimlerin FETÖ irtibatı tespit edildi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 11:59
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 12:07
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CHP'nin 17-25 Aralık kumpası deşifre oldu!

lideri 'nun ile irtibatı tespit edilen avukatı , FETÖ'nün hükümeti devirmeye yönelik yürüttüğü kumpas sürecinde ortaya atılan 6 montaj tapesine sahip çıktı. Çelik, montaj tapelerle ilgili aldıkları bilir kişi raporunun tapelerin "gerçek olduğunu gösterdiğini" iddia etti.



RAPOR FETÖ'NÜN AVUKATLARINDAN SİPARİŞ ÇIKTI!
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle bağlantısı tespit edilen avukatı Celal Çelik'in "bilir kişiler hazırladı" dediği raporu, yine FETÖ'ye akıl hocalığı yapan avukatların sipariş üzerine hazırladığı ortaya çıktı.



İŞTE O KİLİT İKİ İSİM
CHP'nin 17-25 Aralık sürecinde FETÖ tarafından ortaya atılan montaj ses kayıtları İle ilgili ısmarlama rapor aldığı isim Edward J.Primeau ile, aynı davalarda birlikte hareket eden Prof. Al.Yonovitz'in temsilci hukuk bürosunun; Fettulah Gülen'in ABD'de çalıştığı hukuk bürosu Steptoe &Johns olduğu ortaya çıktı.



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