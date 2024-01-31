🔴 CHP İzmir Belediye Başkan Adayı açıklandı! Cemil Tugay kimdir? 🗳️

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir adayı dün gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası belli oldu.





Aday Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği ve Takvim.com.tr'nin PM öncesi başbaşa görüştüklerini yazdığı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

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SOYER'İ BERABER HARCADILAR

Özel ve İmamoğlu'nun anlaştığı tek konu ise kurultayda Kemal Kılıçaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in aday gösterilmemesiydi. İşte üstü çizilen o Soyer yaptığı açıklamada partisini ve Özel-İmamoğlu ikilisini bombaladı.

Aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Tunç Soyer bu durumu "siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi. Soyer, "Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." dedi.

5 DAKİKA KALA ÖĞRENDİM

Soyer sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum.

"NEZAKETSİZLİKTEN DAHA VAHİMİ..."

Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir

Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır.

"SAYGISIZLIK"

Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir. Sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır."

YENİ KRİZ YOLDA

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in adaylığını PKK'nın siyasi ayağı DEM'in de istediği biliniyordu. Kulislerde, Soyer'in yeniden aday gösterilmemesinin CHP'de yeni bir krizi alevlendireceği konuşuluyor.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi.

İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı.

1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2'si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Siyaset Ve Sivil Toplum Kuruluşu Geçmişi

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu.

2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.

2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü.

2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı.

2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi'nde çalıştı.

2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.

2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu.

2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.

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