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Diyarbakır'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bulvarda Kontrolden Çıktılar

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda seyir halinde olan iki otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Ekipler Sevk Edildi

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yaralılar olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bulvarda güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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