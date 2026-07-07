Diyarbakır'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 21:38

Bulvarda Kontrolden Çıktılar

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda seyir halinde olan iki otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Ekipler Sevk Edildi

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yaralılar olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bulvarda güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.