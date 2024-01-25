Son dakika: DEM, CHP üzerinden kayyum siyasetini İzmir ve İstanbul’a taşımak istiyor

KAYYUM SİYASETİ Övür, "Denilen şu: Herkesin kabul edeceği makul adaylar konmuyor ki devletle problem devam etsin. Bir anlamda DEM, kayyum siyasetinden besleniyor. CHP'yle işbirliği siyasetinin arka planında da böyle bir akıl var. Bu yüzden İstanbul veya İzmir gibi yerlerde ısrarla bazı belediyeler isteniyor. Böylece "kayyum siyaseti" CHP üzerinden büyükşehirlere taşınacak ve örgüt CHP'yi de işin içine katarak cephesini genişletecek" diye yazdı.

DEM TABANINDA YENİ PARTİ YORUMLARINA NEDEN OLAN ÇIKIŞ

Başak Demirtaş'ın eşi Selahattin Demirtaş ile görüştükten sonra İstanbul adaylığı çıkışını da köşesine taşıyan Övür, "Kandil izin verir mi bilemem ama Demirtaş'ın aday olması hem DEM'in oylarını artırır hem de üçüncü yol siyaseti hayata geçirilmiş olur. İşin bir başka sürpriz tarafı ise adaylık olsun veya olmasın Demirtaş'ın bu çıkışının DEM tabanında "yeni bir parti" işareti olarak yorumlanması" ifadelerini kullandı.

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