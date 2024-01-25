Son dakika: DEM, CHP üzerinden kayyum siyasetini İzmir ve İstanbul’a taşımak istiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İYİ Parti'nin sırt dönmesiyle birlikte CHP DEM'e sarıldı. Kirli ittifakta pazarlık kızıştı, DEM İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'un yanı sıra Sancaktepe, Arnavutköy ve Maltepe'yi de istedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İYİ Parti'nin sırt dönmesiyle birlikte CHP DEM'e sarıldı. Kirli ittifakta pazarlık kızıştı, DEM İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'un yanı sıra Sancaktepe, Arnavutköy ve Maltepe'yi de istedi.
DEM İBB'DE 'EŞ BAŞKANLIK' İSTİYOR
Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı adaylık çıkışıyla şantaj masasında el yükselten DEM, Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında İBB Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı koltuklarına da göz koydu.
DEM'in İBB'de bütçesi yüksek olan kurumlar arasında bulunan İSKİ ve Ulaşım A.Ş'nin daire başkanlıklarını da talep ettiği kulislerle konuşuluyor.
KANDİL NE DERSE O
CHP'nin kirli pazarlığa oturduğu DEM, yine halkın talebini değil Kandil ve küresel güçlerin talebini yerine getiren bir siyaset izliyor.
Özellikle yerel seçim adaylarının örgütle bağlantılı kişiler olması dikkat çekiyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, DEM'in bu yöntemini köşesine taşıdı.
KAYYUM SİYASETİ
Övür, "Denilen şu: Herkesin kabul edeceği makul adaylar konmuyor ki devletle problem devam etsin. Bir anlamda DEM, kayyum siyasetinden besleniyor. CHP'yle işbirliği siyasetinin arka planında da böyle bir akıl var. Bu yüzden İstanbul veya İzmir gibi yerlerde ısrarla bazı belediyeler isteniyor. Böylece "kayyum siyaseti" CHP üzerinden büyükşehirlere taşınacak ve örgüt CHP'yi de işin içine katarak cephesini genişletecek" diye yazdı.
DEM TABANINDA YENİ PARTİ YORUMLARINA NEDEN OLAN ÇIKIŞ
Başak Demirtaş'ın eşi Selahattin Demirtaş ile görüştükten sonra İstanbul adaylığı çıkışını da köşesine taşıyan Övür, "Kandil izin verir mi bilemem ama Demirtaş'ın aday olması hem DEM'in oylarını artırır hem de üçüncü yol siyaseti hayata geçirilmiş olur. İşin bir başka sürpriz tarafı ise adaylık olsun veya olmasın Demirtaş'ın bu çıkışının DEM tabanında "yeni bir parti" işareti olarak yorumlanması" ifadelerini kullandı.
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