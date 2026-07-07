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Samsun'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı

Vezirköprü ilçesinde yaşanan kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Araç içindeki iki yaralı tedavi altına alındı.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Vezirköprü-Durağan karayolu üzerindeki Yağınözü ile İncesu mahalleleri arasında saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarında bulunan tarlaya savruldu.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde bulunan ve kazadan etkilenen iki yaralıya, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan iki kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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