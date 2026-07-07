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Sakarya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: O anlar kamerada

Sakarya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: O anlar kamerada

Park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan bir kişinin sürücüye ve araca bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına an saniye saniye yansıdı.

Park Yüzünden Sözlü Kavga Çıktı

Olay, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Subaşı Sokak üzerinde yaşandı. Sokak içerisindeki bir evin önüne aracını bırakan sürücü, ev sahibinin tepkisiyle karşılaştı. Aracın çekilmesini isteyen ev sahibine, sürücünün yol kenarını göstererek "Burası kaldırım" demesi üzerine taraflar arasındaki gerginlik tırmandı.

Saldırgan Olay Sonrası Evine Kaçtı

Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında ev sahibi, yanındaki bıçakla saldırdı. Mahallelinin müdahale ederek ayırmaya çalıştığı olay yerine, ihbar üzerine emniyet güçleri yönlendirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise bölgeden uzaklaşmak yerine evinin penceresinden içeri girerek gözden kayboldu.

Emniyet İnceleme Başlattı

Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin elindeki bıçakla sürücünün üzerine yürüdüğü ve araca zarar vermeye çalıştığı anlar yer aldı. İhbarla sokağa gelen polis ekipleri, olayla ilgili yasal inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Yaşam

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