Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 16:22

Ankara'da düzenlenen tarihi zirvede ABD Başkanı Donald Trump'ın "İptal edeceğiz, dostumu yaptırımla boğmak istemiyorum" diyerek müjdelediği CAATSA yaptırımları, iki ülke ilişkilerinde uzun süredir en kritik kriz başlıklarından biri olarak biliniyordu. Peki, tüm dünyanın yakından takip ettiği ve kaldırılması gündemde olan bu yaptırımlar tam olarak ne anlama geliyor?

CAATSA Yaptırımı Nedir?

CAATSA, İngilizce açılımı "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" olan ve Türkçeye "Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası" olarak çevrilen bir ABD federal kanunudur. ABD Kongresi tarafından 2017 yılında yasalaştırılan bu düzenleme, temel olarak ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına tehdit olarak gördüğü ülkelere karşı ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını zorunlu kılar.

CAATSA Neleri Kapsıyor?

Yasa kapsamında yaptırımlar; özellikle savunma, istihbarat, enerji ve finans sektörlerini doğrudan hedef almaktadır. İlgili yasa maddeleri uyarınca yaptırım listesine alınan ülkelere, kurumlara veya kişilere yönelik şu temel kısıtlamalar uygulanabilmektedir:

Savunma Sanayii Engelleri: Yaptırım uygulanan kurumların ABD'den askeri teknoloji, silah, mühimmat veya savunma sanayii ürünü ithal etmesi ve ortak projeler yürütmesi kısıtlanmaktadır.

Kredi ve Finansman Yasakları: ABD finans kuruluşlarından, uluslararası bankalardan ve ihracat-ithalat bankalarından (EXIM) büyük ölçekli krediler alınması engellenmektedir.

İhracat ve Lisans Kısıtlamaları: ABD yapımı ya da ABD patenti içeren ürünlerin, yazılımların ve teknolojilerin ilgili kurumlara ihracatı için verilen lisanslar iptal edilmekte veya askıya alınmaktadır.

Vize ve Varlık Engelleri: Listeye dahil edilen bürokrat veya yöneticilerin ABD'deki olası varlıklarının dondurulması ve bu kişilere vize yasağı getirilmesi gibi kişisel yaptırım maddelerini de içermektedir.

Ankara'da liderler düzeyinde yürütülen diplomasi trafiğinin ardından Trump'ın bu yaptırımların tamamen kaldırılacağını ilan etmesi, iki müttefik ülke arasında özellikle savunma sanayii ve ticaret alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.