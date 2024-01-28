CHP’de İzmir ve Çankaya çıkmazı! İmamoğlu’ndan çekirdek ekibine ’adayları biz belirleyelim’ talimatı: Özgür Özel’in otorite ayaklar altında

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adayları yine belirlenemedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bilek güreşine sahne olan iki nokta için son ana kadar görüşmelerin yapıldığı ama yine de sonuç alınamadığı kaydedildi.
Özel'in MYK öncesi İmamoğlu kanadı ile görüşmeler yaptığı ancak İzmir ve Çankaya konusunda bir türlü orta yolu bulamayıp taleplerini kabul ettiremediği öğrenildi.
AVUKATINI ADAY YAPMAK İSTİYOR
Çankaya konusunda Özel'in, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner üzerinde karar kıldığı, İmamoğlu'nun ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den başka bir ismi istemediği öne sürüldü.
İkili arasında haftalardır çözülemeyen kriz, son MYK toplantısı öncesi de nihayete erdirilemedi. Uzlaşı sağlanamaması üzerine "Bu konuyu sonraki toplantıları bırakalım" kararı çıktığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için de parti içinde sert bir çekişme sürüyor. Edinilen bilgilere göre Ekrem İmamoğlu, İzmir'in yanı sıra ilçelerinde de kendi işaret ettiği isimlerin aday yapılması için genel merkezdeki çekirdek ekibine talimat verdi.
İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi istediği biliniyor. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise kendi iradesiyle belirlemek istediği iddia ediliyor.
TUNÇ SOYER PUSUDA... PM İZMİR GÜNDEMİYLE BİR DAHA TOPLANIYOR
Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'in, pazartesi gününe kadar yapılacak yeni pazarlıkların akıbetine göre hâlâ adaylık şansının olduğu da bildirildi.
CHP'de yarın PM'nin İzmir odaklı bir gündemle saat 18.00'de toplanması bekleniyor. Çankaya adayının da önümüzdeki hafta içi yapılacak ikinci bir PM'de netleşmesi öngörülüyor.
ANKARA VE HATAY'DA KRİZ
Aday belirleme krizinin bir de Ankara ve Hatay ayağı var... Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi ise Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.
Hatay'dan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bardağı taşıran son damla olurken; Özgür Özel, "Alternatif bulamadık" diyerek depremzede seçmenle alay etti.