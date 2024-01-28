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CHP'de İzmir ve Çankaya çıkmazı! İmamoğlu'ndan çekirdek ekibine 'adayları biz belirleyelim' talimatı: Özgür Özel'in otorite ayaklar altında

CHP iç hesaplaşma ve entrikalarla boğuşuyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki aday belirleme krizi bir türlü aşılamadı. İmamoğlu son PM'de İstanbul'un ilçelerinde kendine yakın isimleri aday listesine koyarken; İzmir ve Ankara Çankaya adayları devam eden kriz nedeniyle yine belirlenemedi. İmamoğlu İzmir'e eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi düşünüyor, Özel ise büyükşehir adayını kendi iradesiyle belirlemek istiyor. İmamoğlu'nun İzmir'in yanı sıra ilçelerinde de kendi işaret ettiği isimlerin aday yapılması için genel merkezdeki çekirdek ekibine talimat verdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 08:02 Güncelleme 28 Ocak 2024, 08:02
CHP’de İzmir ve Çankaya çıkmazı! İmamoğlu’ndan çekirdek ekibine ’adayları biz belirleyelim’ talimatı: Özgür Özel’in otorite ayaklar altında

Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden iç savaş günden güne büyüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi ipleri iyiden iyiye gerdi.

Koltuğuna tahakküm kurulan ve iyice çıkmaza giren genel başkan Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini Parti Meclisi'ne taşıdı.

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PM'DEN ÖZEL'E RET!
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den özel yetki isteyen Özgür Özel, PM'de yer alan hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen yanıtla şoka uğradı.

PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret yanıtı çıktı.

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İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI LİSTEDE
İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırdı. Adaylar arasında Ataşehir'de Onursal Adıgüzel Şişli'de Resul Emrah Şahin Kartal'da Gökhan Yüksel isimleri dikkat çekti.

İSTİFA GELDİ: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN TASFİYE EDİLİYORUZ
PM'den yeniden aday gösterilmeyeceği öğrenilen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise partisinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, 'SİZİNLE ÇALIŞMAYACAĞIZ' DEDİ
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı telefonla arayıp, 'Biz sizinle çalışmak istemiyoruz' dediğini kaydederek, "CHP'nin 100 yıllık tarihinde görülmemiş şeyler bunlar" dedi.



Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adayları yine belirlenemedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bilek güreşine sahne olan iki nokta için son ana kadar görüşmelerin yapıldığı ama yine de sonuç alınamadığı kaydedildi.

Özel'in MYK öncesi İmamoğlu kanadı ile görüşmeler yaptığı ancak İzmir ve Çankaya konusunda bir türlü orta yolu bulamayıp taleplerini kabul ettiremediği öğrenildi.



AVUKATINI ADAY YAPMAK İSTİYOR
Çankaya konusunda Özel'in, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner üzerinde karar kıldığı, İmamoğlu'nun ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den başka bir ismi istemediği öne sürüldü.

İkili arasında haftalardır çözülemeyen kriz, son MYK toplantısı öncesi de nihayete erdirilemedi. Uzlaşı sağlanamaması üzerine "Bu konuyu sonraki toplantıları bırakalım" kararı çıktığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için de parti içinde sert bir çekişme sürüyor. Edinilen bilgilere göre Ekrem İmamoğlu, İzmir'in yanı sıra ilçelerinde de kendi işaret ettiği isimlerin aday yapılması için genel merkezdeki çekirdek ekibine talimat verdi.

İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi istediği biliniyor. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise kendi iradesiyle belirlemek istediği iddia ediliyor.



TUNÇ SOYER PUSUDA... PM İZMİR GÜNDEMİYLE BİR DAHA TOPLANIYOR
Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'in, pazartesi gününe kadar yapılacak yeni pazarlıkların akıbetine göre hâlâ adaylık şansının olduğu da bildirildi.

CHP'de yarın PM'nin İzmir odaklı bir gündemle saat 18.00'de toplanması bekleniyor. Çankaya adayının da önümüzdeki hafta içi yapılacak ikinci bir PM'de netleşmesi öngörülüyor.

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ANKARA VE HATAY'DA KRİZ
Aday belirleme krizinin bir de Ankara ve Hatay ayağı var... Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi ise Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.

Hatay'dan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bardağı taşıran son damla olurken; Özgür Özel, "Alternatif bulamadık" diyerek depremzede seçmenle alay etti.

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