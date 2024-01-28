CHP’de İzmir ve Çankaya çıkmazı! İmamoğlu’ndan çekirdek ekibine ’adayları biz belirleyelim’ talimatı: Özgür Özel’in otorite ayaklar altında





Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Parti Meclisi'nde İzmir ve Çankaya adayları yine belirlenemedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bilek güreşine sahne olan iki nokta için son ana kadar görüşmelerin yapıldığı ama yine de sonuç alınamadığı kaydedildi.

Özel'in MYK öncesi İmamoğlu kanadı ile görüşmeler yaptığı ancak İzmir ve Çankaya konusunda bir türlü orta yolu bulamayıp taleplerini kabul ettiremediği öğrenildi.