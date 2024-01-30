CHP yandaşı Uğur Dündar’dan İzmir korkusu: CHP yönetimi İzmir’i kaybetmek için elinden geleni yapıyor

CHP İZMİR'İ KAYBETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

CHP'de yaşanan adaylık kaosuna yönelik paylaşım yapan CHP yandaşı Uğur Dündar CHP yönetimine tepki gösterdi.

Dündar paylaşımında "Belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor! Ah şanssız İzmir... Oysa sen her şeyin en güzeline lâyıksın..." ifadelerini kullandı.

İZMİR ÇOK ŞANSSIZ

Ege'nin incisi İzmir'de proje üretilememesi ve sorunlarla boğuşması CHP yandaşı Uğur Dündar'ın tepkisine neden olmuştu. Dündar Aralık ayında yaptığı açıklama "İzmir maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir" şeklinde konuşmuştu.