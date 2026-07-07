Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu: Kadın ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 19:44

Durakta Karşılaştılar Tartışma Büyüdü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan 60 yaşındaki E.D. ile 67 yaşındaki kocası A.D. durakta karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan A.D., yanında bulundurduğu silahı çekerek eşine ateş etti.

Çevredeki Vatandaşlar İhbar Etti

Silah seslerini duyan ve kurşunların hedefi olan kadının yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen güvenlik güçlerine ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralanan E.D.'ye ilk müdahaleyi sokakta yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırgan Koca Gözaltında

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Eşini vurarak yaralayan zanlı koca A.D., suç aleti silahla birlikte polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın işlemlerinin ve olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.