Başkan Erdoğan: ''Engellendik edebiyatına kanmayın''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ;

''Birilerinin "engellendik" edebiyatı yapmalarına bakmayın. Şu anda bu "engellendik" diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyorlar.

İBB'yi aldığım zaman bizim borcumuz 2,5 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettik. Ama şimdi 3 milyar dolar. Fazlası var azı yok.

Bunun ispatını her zaman yaptık ve yağıyoruz. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmek.'' dedi.