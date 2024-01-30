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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024, 12:37 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 12:44

Başkan Erdoğan: ''Engellendik edebiyatına kanmayın''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: ''Birilerinin "engellendik" edebiyatı yapmalarına bakmayın. Şu anda bu "engellendik" diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyorlar.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi yeni konferans salonunda AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ;

''Birilerinin "engellendik" edebiyatı yapmalarına bakmayın. Şu anda bu "engellendik" diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar ve alıyorlar.

İBB'yi aldığım zaman bizim borcumuz 2,5 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettik. Ama şimdi 3 milyar dolar. Fazlası var azı yok.

Bunun ispatını her zaman yaptık ve yağıyoruz. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmek.'' dedi.

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