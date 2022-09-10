Yunanistan haddini her geçen gün aşmaya devam ediyor. Son olarak uluslararası sularada seyir halinde olan Türk ticaret gemisine ortada hiç bir sebep yokken ateş açtılar. A Haber ekranlarında canlı yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, oldukça sert ifadeler kullanarak Atina'nın hadsiz harektlerini değerlendirdi. Canşın, "Ege'de bir Yunan korkusu salmak istiyorlar. Ulan Yunan'dan kim korkar salak! Daha dün 9 Eylül'dü!" diye konuştu. Caşın, Türkiye'nin uluslararası hukuka göre misilleme haklarını da anlattı. İşte detaylar...