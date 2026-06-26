Ahmet Yenilmez'den Kadir İnanır'a veda: ''Tatar Ramazan öldü Selvi Boylum öksüz kaldı''

Böcek ailesinin öldüğü ilaçlama davasında 22,5 yıla kadar hapis istemi

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın "Sabotaj" gösterisine büyük tepki!

İBB’deki kaçırma skandalında şoke eden gelişme: Müdürü eski çalışan gps ile takip etmiş!