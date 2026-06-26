Ahmet Yenilmez'den Kadir İnanır'a veda: ''Tatar Ramazan öldü Selvi Boylum öksüz kaldı''
Yeşilçam'ın usta jönü Kadir İnanır'ın vefatı, Türk sanat dünyasındaki derin dostlukları ve entelektüel hafızayı yeniden gözler önüne serdi. Kendisi gibi Ordulu olan usta oyuncu Ahmet Yenilmez, İnanır'ın vefat haberinin ardından canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Sanat dünyasında ciddi bir sığlaşma yaşandığını ifade eden Yenilmez, "Soruyorum şimdi; en yüksek reytingleri alan, rekorlar kıran arkadaşlarımızın okuduğu kitapları bir soralım bakalım. Kadir İnanır sadece rol oynamazdı, dünyayla ilişkiliydi. İşte bu yüzden Tatar Ramazan öldü, Selvi Boylum öksüz kaldı" diyerek usta sanatçıya veda etti.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel