Tekirdağ Çorlu'da 8 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 16:46

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çevre yolunda cuma günü öğleden sonra adeta kabus dolu dakikalar yaşandı. Aynı istikamet üzerinde, aralarında sadece 2 kilometre mesafe bulunan iki ayrı noktada peş peşe dev kazalar meydana geldi. Toplam 8 aracın karıştığı silsile kazalarda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

İlk Nokta: 4 Araç Birbirine Girdi, 2 Asker Yaralı

İlk zincirleme kaza, Çorlu Çevre Yolu Kemalettin Mahallesi mevkiinde yaşandı. Ergene istikametine doğru seyir halinde olan 3 otomobil ile 1 işçi servis minibüsü çarpıştı. 4 aracın birbirine girdiği bu kazanın ardından olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasarın büyük olduğu lüks otomobillerin içerisinde yolcu olarak bulunan 2 askeri personelin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İkinci Nokta: Köprü Üstünde Dehşet, Motosikletli Yaralandı

Bu kazadan yaklaşık 2 kilometre ileride, Emlaklar bağlantı köprüsü üzerinde ikinci bir zincirleme kaza daha patlak verdi. Yine Ergene istikametinde yaşanan kazada 1 motosiklet, 2 otomobil ve 1 panelvan minibüs birbirine girdi.

Motosikletin savrulduğu kazada sürücü U.Y. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Aynı yol üzerinde çok kısa mesafeyle yaşanan iki büyük kaza nedeniyle çevre yolunda kilometrelerce uzayan yoğun araç kuyrukları oluştu. Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve kazaya karışan 8 aracın çekiciler vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.