CANLI YAYIN
Geri
Tekirdağ Çorlu'da 8 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Tekirdağ Çorlu'da 8 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Tekirdağ Çorlu’da aynı istikamette ve 2 kilometre arayla meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Kazalarda 2’si askeri personel olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çevre yolunda cuma günü öğleden sonra adeta kabus dolu dakikalar yaşandı. Aynı istikamet üzerinde, aralarında sadece 2 kilometre mesafe bulunan iki ayrı noktada peş peşe dev kazalar meydana geldi. Toplam 8 aracın karıştığı silsile kazalarda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

İlk Nokta: 4 Araç Birbirine Girdi, 2 Asker Yaralı

İlk zincirleme kaza, Çorlu Çevre Yolu Kemalettin Mahallesi mevkiinde yaşandı. Ergene istikametine doğru seyir halinde olan 3 otomobil ile 1 işçi servis minibüsü çarpıştı. 4 aracın birbirine girdiği bu kazanın ardından olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasarın büyük olduğu lüks otomobillerin içerisinde yolcu olarak bulunan 2 askeri personelin yaralandığı bildirildi. Yaralı askerler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İkinci Nokta: Köprü Üstünde Dehşet, Motosikletli Yaralandı

Bu kazadan yaklaşık 2 kilometre ileride, Emlaklar bağlantı köprüsü üzerinde ikinci bir zincirleme kaza daha patlak verdi. Yine Ergene istikametinde yaşanan kazada 1 motosiklet, 2 otomobil ve 1 panelvan minibüs birbirine girdi.

Motosikletin savrulduğu kazada sürücü U.Y. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Aynı yol üzerinde çok kısa mesafeyle yaşanan iki büyük kaza nedeniyle çevre yolunda kilometrelerce uzayan yoğun araç kuyrukları oluştu. Çorlu Bölge Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve kazaya karışan 8 aracın çekiciler vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

İBB’deki kaçırma skandalında şoke eden gelişme: Müdürü eski çalışan gps ile takip etmiş!
İBB’deki kaçırma skandalında şoke eden gelişme: Müdürü eski çalışan gps ile takip etmiş!
Müge Anlı İle Tatlı Sert'ten sezon finali! "Yeni sezonda buluşmak üzere..."
Müge Anlı İle Tatlı Sert'ten sezon finali! "Yeni sezonda buluşmak üzere..."
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın "Sabotaj" gösterisine büyük tepki!
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın "Sabotaj" gösterisine büyük tepki!
Bizim çocuklar Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti!
Bizim çocuklar Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle