Haberler Güncel Videoları Devlet yaraları sardı! Yangın mağduru çiftçi Mithat Akça açıkladı: Başkan Erdoğan traktör için iki kez aradı: Allah ondan razı olsun

Devlet yaraları sardı! Yangın mağduru çiftçi Mithat Akça açıkladı: Başkan Erdoğan traktör için iki kez aradı: Allah ondan razı olsun

Devlet yaraları sardı! Yangın mağduru çiftçi Mithat Akça açıkladı: Başkan Erdoğan traktör için iki kez aradı: Allah ondan razı olsun
10.09.2022 18:37 - Son Güncelleme: 10.09.2022 18:38

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Antalya'da geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında en çok etkilenen bölge olan Manavgat oldu. Devletin seferberliğiyle yaralar kısa sürede sarıldı. Yangın bölgesine TOKİ tarafından yeni konutlar yapılırken yangından evini ve traktörünü kaybeden Akça ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sözleri kısa sürede yerine getirdiğini vurgulayarak devlete ve millete teşekkür etti. 64 yaşındaki Mithat Akça, Başkan Erdoğan'ın traktör için kendisini iki kez aradığını belirterek, "Yangından hemen sonra Cumhurbaşkanımız köyümüze geldi. Omzuma elini koydu, 'Sana yeni traktör göndereceğim' dedi. Allah ondan ve milletimizden razı olsun. Yeni evimizden memnunum, evimiz çok güzel." ifadelerini kullandı.

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