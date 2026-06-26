Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 18:29

Patlama Anında Odada Sadece İki Kişi Vardı

Fabrikadaki üretim modelinin olası bir facianın büyümesini engellediğini vurgulayan Vali Nedim Akmeşe, tesisin güvenlik yapısına dikkat çekti. Tesisin çok geniş bir arazide kurulu olduğunu belirten Akmeşe, şu ifadeleri kullandı:

"Burada güvenlik tedbirleri gereği bölüm bölüm, parça parça çalışmalar yürütülüyor. Üretim tek bir alanda yapılmadığı için patlamanın olduğu esnada o odada bulunan işçi sayımız sadece ikiydi. Fabrikayı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bu çalışma sistemi güvenlik tedbirlerimizin bir sonucudur."

1974 Doğumlu İşçi Hayatını Kaybetti, Yaralı İl Dışına Sevk Edildi

Vali Akmeşe, saat 16.00 sularında meydana gelen patlamada maalesef 1974 doğumlu bir vatandaşın hayatını kaybettiğini resmen açıkladı. Patlamadan yaralı olarak kurtulan diğer işçinin tedavi süreciyle ilgili de bilgi veren Vali, "Yaralı vatandaşımız önce Bor Devlet Hastanemize kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla il dışındaki bir hastanemize sevk edildi" dedi.

Olay yerinde jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 acil sağlık ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirten Akmeşe, kurulan özel komisyonun inceleme raporunun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.