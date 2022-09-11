Osmanlı'ya nefretini kusan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Nutuk'u kendine kalkan yaptı!

İzmir'in kurtluşunun 100. yılında düzenlenen etkinlikte CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı adeta Osmanlı'ya olan nefretini kusmuştu. Hadsiz söylemlerin ardından büyük tepki gören Tunç Soyer, Nutuk'u kendine kalkan edinerek canlı yayında açıklamalarda bulundu. Soyer, "Bunlar benim sözlerim değil, ben Nutuk'tan ilham aldım. Nutuk'tan 5. Sayfadan kısa bir bölümü okudum. Mustafa Kemal Atatürk büyük direnişi ve kurtuluş savaşını imzalarken, Osmanlı Sevr'i imzalmış ve işgale rıza göstermişti." dedi.