Başkan Erdoğan'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 19:34 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 19:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir yoğun bakımda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın efsane jönü Kadir İnanır için resmi bir taziye mesajı yayımladı.

"Büyük Bir Üzüntüyle Öğrendim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı haberin ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, usta sanatçının vefatından duyduğu derin üzüntüyü şu ifadelerle dile getirdi:

"Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Devletin zirvesinden gelen bu taziye mesajı, usta sanatçının vefatıyla sarsılan sinema dünyası ve sevenleri tarafından sosyal medyada geniş yankı buldu.