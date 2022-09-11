Son dakika: CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den zam isteyen işçilere skandal sözler!

Yerel seçimlerde çeşitli vaatlerle göreve gelen CHP'li belediyelerin gerçek yüzü çok zaman geçmeden ortaya çıkıyor. Büyükşehirleri yaşanmaz hale getiren CHP'li belediyeler, belediye bünyesinde çalışan işçileri de zor duruma düşürüyorlar.

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir'deki işçi kıyımları bilinirken şimdi de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in zam isteyen işçileri belediye meclisinden tehdit ettiği ortaya çıktı. Büyükerşen, kapımıza gelip iş isteyen çok imasında bulunup zam talebinde bulunan işçilere "provokatör" dedi.

Büyükerşen şu sözleri kullandı:

"Sözcüler zam istiyorlar. Tabi bu benim gördüğüm kadarıyla altından kalkılabilecek bir zam miktarı değil. Buna rağmen işçiler arasında provokatörler olduğunu açık şekilde söylüyorum. Onlar için gereği neyse yapılacak. Kışkırtanlar var. Ne olur? Greve gidenler giderler. O grev süresince de kaç bin kişi varsa onları beslerler. Bir tarafta binlerce işsiz kapımıza gelip iş isterken bir taraftan belediyede hasbelkader işçi olanların şu yaptığı ortada"

EŞE KAÇAK VİLLA KIYAĞI!

İşçilerin zam talebi için skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen'in geçtiğimiz sene 'imar barışı'ndan yararlanmak için usulsüzlük yaptığı ortaya çıkmıştı.

SUYA YÜZDE 40 ZAM!

İşçilere zam yapmayan Büyükerşen, geçtiğimiz Temmuz ayında suya yüzde 40 zam yapmış, söz konusu zam teklifine AK Parti ve MHP'den ret oyu gelmişti.