CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beka’ riyakarlığı!

İkiyüzlü ve riyakar siyaset denince akla gelen ilk isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı. Daha önce "Türkiye'nin beka sorunu yok, YPG mi bize saldıracak" diyen Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da Türkiye'nin beka sorunu olduğunu ve çözeceklerini iddia etti. HDPKK ile ittifak yürüten, tezkereye 'hayır' oyu veren CHP lideri, partisinin bayrak ve vatan olmak üzere iki kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Seçimlere giderayak sahnelenen bu söz mühendisliği büyük tepkiyle karşılandı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salondan ayrılırken atılan "Bozkurt Kemal" sloganları 'günün fıkrası' olarak yorumlandı.