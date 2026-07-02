Antalya'da taksimetre tartışması büyüdü: Turist "Haram" dedi, taksici sıyrılmaya çalıştı!

Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 17:53

Taksimetre Yerine Dolar Tarifesi

Antalya'da yolculuk yapmak için ticari bir taksiye binen turist, sürücünün taksimetreyi açmadığını fark etti. Varış noktasına gelindiğinde taksi şoförü, yasal tarifeyi uygulamak yerine kendi belirlediği fiks ücreti dayattı. Turiste "30 dolar vereceksin, yani 1.400 TL" diyerek fahiş bir fiyat çıkaran sürücü, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"Taksimetreyi Açmadın, Haram!"

Taksicinin taksimetreyi açmadan haksız kazanç elde etmeye çalışmasına sinirlenen yabancı turist, cep telefonunun kamerasını açarak o anları kaydetmeye başladı. Sürücüye yaptığı usulsüzlüğü hatırlatan turist, Türkçe kelimeler de kullanarak "Taksimetreyi açmadın, haram" diyerek tepki gösterdi. Turistin dürüstlük ve inanç üzerinden gösterdiği bu hassasiyet karşısında taksi şoförünün verdiği pişkin cevap ise pes dedirtti.

"Müslüman Değilim, Haram Değil" Savunması

Turistin "haram" uyarısını ciddiye almayan taksi sürücüsü, "Ben Müslüman değilim, bana haram değil" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Kuralları çiğnemesini ve haksız ücret talep etmesini dini bir argümana bağlayarak sıyrılmaya çalışan sürücü ile turist arasındaki tartışma sosyal medyada kısa sürede yayildi. Görüntüleri izleyen binlerce kullanıcı, hem turizm imajını zedeleyen sürücüye tepki gösterdi hem de yetkilileri denetimleri artırmaya davet etti.