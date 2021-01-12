Ancak aftan faydalanmak için harekete geçen fırsatçılar, bu tarihten sonra yapılan binalarını 2017'den önce yapılmış gibi gösterip yapı kayıt belgesi almıştı. Yenişafak'ın haberine göre o fırsatçılardan birinin de görevi kaçak yapılarla mücadele etmek olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen olduğu ortaya çıktı.