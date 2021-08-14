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Otomobil fiyatları düşüyor! Sıfır araç ve 2. el otomobil fiyatlarına ÖTV neşteri

Otomobil fiyatları düşüyor! Sıfır araç ve 2. el otomobil fiyatlarına ÖTV neşteri
14.08.2021 12:28
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ÖTV indiriminin hemen ardından araba alma planı olan binlerce kişi markaların yayınlayacağı fiyat listesine dikkat kesildi. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. ÖTV indirimini duyan galerilere ve bayilere akın etti. ÖTV matrahı artışı düzenlemesiyle araba fiyatlarında 5 bin lira ile 60 bin lira arasında değişen miktarlarda düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Ağustos 2021 Toyota, Peugeot, Renault, Ford, Kia araba fiyat listesiyle ilgili merak edilenlere yazımızda yer verdik.


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