Sıfır araçta 50 bin TL’ye kadar indirim! ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen araçlar listesi!
ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? Araç almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi! Sıfır otomobilde 50 bin TL'ye kadar indirim geldi! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Özel Tüketim Vergisi matrahının değiştirilmesiyle birlikte piyasada en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşadı.
ÖTV indirimi geldi mi? Sıfır otomobilde 50 bin TL'ye kadar indirim müjdesi geldi! Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi bazı modellerde düşürüldü. ÖTV indiriminin gelmesiyle birlikte birçok araç modelinde de değişiklik yaşandı. Araç fiyatlarında 50 bin TL'ye varan indirim yaşanırken vatandaşlar da galericilere akın etti. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda gibi markaların güncel fiyatları ise merak ediliyor.
Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.
Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.
Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.