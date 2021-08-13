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Sıfır araçta 50 bin TL’ye kadar indirim! ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen araçlar listesi!

ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? Araç almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi! Sıfır otomobilde 50 bin TL'ye kadar indirim geldi! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Özel Tüketim Vergisi matrahının değiştirilmesiyle birlikte piyasada en çok rağbet gören modellerin sıfır fiyatı 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşadı.

13.08.2021 09:24 - Son Güncelleme: 13.08.2021 09:45
Sıfır araçta 50 bin TL’ye kadar indirim! ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen araçlar listesi!

ÖTV indirimi geldi mi? Sıfır otomobilde 50 bin TL'ye kadar indirim müjdesi geldi! Sıfır otomobil satışında Özel Tüketim Vergisi bazı modellerde düşürüldü. ÖTV indiriminin gelmesiyle birlikte birçok araç modelinde de değişiklik yaşandı. Araç fiyatlarında 50 bin TL'ye varan indirim yaşanırken vatandaşlar da galericilere akın etti. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda gibi markaların güncel fiyatları ise merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır araçta 50 bin TL’ye kadar indirim! ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen araçlar listesi!

Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.

Sıfır araçta 50 bin TL’ye kadar indirim! ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen araçlar listesi!

Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.

Sıfır araçta 50 bin TL’ye kadar indirim! ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen araçlar listesi!

Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına çekildi.

Sıfır araçta 50 bin TL’ye kadar indirim! ÖTV indirimi geldi mi? ÖTV indirimi gelen araçlar listesi!

Tahmini araç fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Fiat Egea 1.4 Fire

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

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