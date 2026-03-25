Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'na konuk olarak gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji piyasaları üzerindeki baskısını ele alan Bayraktar, vatandaşların merakla beklediği "enerji krizi" iddialarına açıklık getirdi. Bakan Bayraktar'ın stratejik enerji arzına dair tüm sözlerini haberimizdeki videodan takip edebilirsiniz.

Savaşın küresel sonuçları son krizlerden daha büyük olabilir

ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri gerilimin sadece bölgeyi değil, tüm dünya ekonomisini tehdit ettiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, olası bir geniş çaplı savaşın sonuçlarının geçmişteki enerji krizlerinden çok daha ağır olabileceği uyarısında bulundu. Bayraktar, "Bu sürecin ekonomik ve küresel sonuçları, son dönemde yaşadığımız krizlerin toplamından daha büyük bir etki yaratabilir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizdeki enerji arzı güvenli seviyede"

Küresel risklere rağmen Türkiye'nin enerji altyapısının dayanıklılığına vurgu yapan Bakan Bayraktar, iç piyasadaki duruma dair şu güvenceyi verdi: "Şu anki tabloyu değerlendirdiğimizde, ülkemizdeki enerji arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Gerek doğal gaz stoklarımız gerekse petrol tedarik rotalarımız planlandığı şekilde işliyor."

Enerji piyasalarında son durum ve Türkiye'nin stratejisi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji merkezli dış politika hamlelerini ve yerli kaynakların üretim kapasitesini de masaya yatırdı. Bölgesel çatışmaların petrol fiyatlarına yansıması ve Türkiye'nin bu dalgalanmalara karşı aldığı önlemler, Bakan Bayraktar'ın sunumuyla netlik kazandı.