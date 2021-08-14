ÖTV düşünce fiyata da yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 1.600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.