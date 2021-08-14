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Haberler Ekonomi ÖTV düşünce fiyata da yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

ÖTV düşünce fiyata da yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

1600 cc altı otomobiller ile hibrit modellerde ÖTV matrahı yeniden düzenlendi. 60 bin liraya varan indirim yolu açıldı. Pek çok aracın fiyatında yüzde 17'ye varan düşüş oldu. Honda Civic Elegance, Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf... İşte 0 model araba fiyatları.

14.08.2021 07:00 - Son Güncelleme: 14.08.2021 07:07
ÖTV düşünce fiyata da yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Araçlarda uygulanan yüzde 45, 50 ve yüzde 80'lik ÖTV oranları ise korundu.

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ÖTV düşünce fiyata da yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

Uzun süreden beri beklenen yeni düzenlemeyle birlikte sıfır kilometre otomobillerde yüzde 17'ye varan düşüş gerçekleşecek. Ayrıca kullanılmış otomobil fiyatlarında da gerileme bekleniyor.

ÖTV düşünce fiyata da yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 1.600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

ÖTV düşünce fiyata da yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

Motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü geçen, 2.000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin- 170 bin TL aralığına yükseltildi.

ÖTV düşünce fiyata da yansıdı! 0 model ve 2. el araba fiyatları ne kadar oldu? Fiat Egea Sedan, Volkswagen Golf...

40-53 BİN TL İNDİRİM
Matrah güncellemesi ile birlikte anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olan otomobillerde 40 bin ile 53 bin TL arasında ucuzlama bekleniyor.

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