Dacia, Opel, Fiat, Volkswagen (VW), Skoda ÖTV indirimli fiyat listesi 2021! Bayiler 60 bin TL'ye kadar düşürdü! Arabam kaç para eder?
Fiat, Volkswagen (VW), Skoda, Dacia, Opel sıfır araçlar ne kadar oldu? Sıfır araba almak isteyen milyonlarca vatandaş için müjdeli haber dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Kararı neticesinde ÖTV matrahında güncelleme yapıldı ve büyük bir düşüş meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından araba fiyatlarında 50 - 60 bin TL aralığında düşüş gözlemlendi. Araba almak isteyenler bayiliklere ve galerilere akın akın etti. Özellikle Fiat, Skoda, Dacia, Opel ve Volkswagen markalarında ÖTV indirimi ile birlikte yeni güncel fiyat listesi sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, arabam kaç para eder? ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni sıfır araç fiyatları!
Dacia, Opel, Fiat, Volkswagen (VW), Skoda ÖTV indirimli fiyat listesi 2021! Araba almak isteyenler ÖTV indiirmi müjdesinin ardından bayilere koştu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte ÖTV matrahında büyük düşüş yaşandı. Haberi duyan vatandaşlar indirimli araç listesini araştırıyor. Özellikle Fiat, Skoda, Dacia, Opel ve Volkswagen markalarında ÖTV indirimi ile birlikte yeni güncel fiyat listesi sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, arabam kaç para eder? ÖTV indirimi gelen araçlar hangileri? İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni sıfır araç fiyatları!
Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek. İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek.
Söz konusu indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecektir. Otomobil firmalarının önümüzdeki günlerde hesaplamalarını yaparak fiyatlarını güncellemelerini bekliyorum. Burada rekabetin de ortaya çıkmasıyla hem reklam kampanyaları hızlanacak hem de ek avantajlar sunularak araç satışları cazip hale getirilecektir.