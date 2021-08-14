Dacia, Opel, Fiat, Volkswagen (VW), Skoda ÖTV indirimli fiyat listesi 2021! Bayiler 60 bin TL'ye kadar düşürdü! Arabam kaç para eder?

Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek. İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek.