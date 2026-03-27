Ankara’da otel odasında şok baskın: Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı
Yazı Boyutu
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği ani baskın sırasında, Başkan Yalım’ın teknik takipte kullanılan ikinci telefonunu sevgilisinin iç çamaşırına saklayarak delil karartmaya çalıştığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin titiz araması sonucu ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, "rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla suçlanan Yalım ve yanındaki personel, sorgulanmak üzere İstanbul’a sevk edildi.