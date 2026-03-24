Bursa’da kuyumcunun altın isyanı: Cama "Vallahi billahi yok" yazdı!

Bursa’da altın fiyatlarındaki ani düşüşün ardından yaşanan yoğunluk üzerine kuyumcu Hüseyin Kılıç, dükkanının camına 'Vallahi billahi tillahi yok', 'Yemin ederiz yok', 'Hiç yok', 'Olsa vallahi satacağız' yazıları astı. Kılıç, “İnsanlara ‘Yok’ dediğimizde satmak istemediğimizi düşünüyorlardı’’ dedi.

Altın Fiyatlarındaki Düşüş Kuyumcuları Hareketlendirdi

Haftaya yüzde 2,9'luk düşüşle başlayan altın fiyatları, birikimini altınla değerlendiren vatandaşları harekete geçirdi. Güne 6 bin 313 TL seviyesinden başlayan gram altının 6 bin TL sınırının altına gerilemesiyle birlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

"Vallahi Billahi Yok" Yazılı Camlar

Yoğun talebe yetişmekte zorlanan kuyumcu Hüseyin Kılıç, dükkanında satacak altın kalmayınca çareyi iş yerinin camına ilginç yazılar asmakta buldu. Camına "Vallahi billahi tillahi yok", "Yemin ederiz yok" ve "Olsa vallahi satacağız" notlarını yapıştıran esnaf, müşterilerini altın kalmadığına inandırmak için bu yönteme başvurduğunu belirtti.

