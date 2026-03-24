Piyasalarda "Trump" hareketliliği: Altın ve gümüşte sert dalgalanma
Trump’ın, iran’ın enerji altyapısına yönelik askeri adımları beş gün ertelediğini duyurması ve "verimli temaslar" yürütüldüğünü öne sürmesi, değerli metallerdeki sert satış baskısını bir süreliğine hafifletmiş görünüyor. Ancak iran kanadından gelen "müzakere yapılmadı" yönündeki yalanlamalar, piyasalardaki güvenli liman algısını ve fiyat istikrarını yeniden tartışmaya açtı. Gün içinde geniş bir bantta dalgalanan altın ve gümüşün, jeopolitik risklerin seyrine ve taraflardan gelecek yeni açıklamalara göre pozisyon alması beklenirken; yatırımcıların temkinli bekleyişi sürüyor.