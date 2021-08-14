%17 daha ucuz! ÖTV indirimini duyan galerilere akın akın koştu! Ağustos 2021 Toyota, Peugeot, Renault, Ford, Kia araba fiyat listesi!
ÖTV indiriminin hemen ardından araba alma planı olan binlerce kişi markaların yayınlayacağı fiyat listesine dikkat kesildi. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. ÖTV indirimini duyan galerilere ve bayilere akın etti. ÖTV matrahı artışı düzenlemesiyle araba fiyatlarında 5 bin lira ile 60 bin lira arasında değişen miktarlarda düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Ağustos 2021 Toyota, Peugeot, Renault, Ford, Kia araba fiyat listesiyle ilgili merak edilenlere yazımızda yer verdik.
%17 daha ucuz! ÖTV indirimini duyan galerilere akın akın koştu! Ağustos 2021 Toyota, Peugeot, Renault, Ford, Kia araba fiyat listesi dünden bu yana en çok araştırılanlar arasında yerini koruyor. 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan binek otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Yapılan değişiklikle sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacağı ve bazı sıfır araç fiyatlarının 60 bin liraya kadar gerileyeceği öngörülüyor. Araç sahibi olmak isteyenler ise markaların fiyat listelerini inceleyerek hangi modellerde öğrenmek istiyor.
FİYATLAR 60 BİN LİRA DÜŞEBİLİR
ÖTV matrah kararı otomobil piyasasında uzun süredir bekleniyordu. Karar ile vatandaş daha az vergi vererek daha yüksek fiyatlardaki araçlara ulaşabilecek.
Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek. Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek.
Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek. Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak.