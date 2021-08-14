%17 daha ucuz! ÖTV indirimini duyan galerilere akın akın koştu! Ağustos 2021 Toyota, Peugeot, Renault, Ford, Kia araba fiyat listesi dünden bu yana en çok araştırılanlar arasında yerini koruyor. 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan binek otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Yapılan değişiklikle sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacağı ve bazı sıfır araç fiyatlarının 60 bin liraya kadar gerileyeceği öngörülüyor. Araç sahibi olmak isteyenler ise markaların fiyat listelerini inceleyerek hangi modellerde öğrenmek istiyor.