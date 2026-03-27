İstanbul'un Bağcılar ilçesi Mahmutbey mevkisinde sabah saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Cezaevleri arası nakil yapan 4 sevk aracının karıştığı zincirleme kazada, araçlar içerisinde bulunan jandarma personelleri yaralandı. Kazanın ardından bölgede trafik durma noktasına gelirken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Mahmutbey'de Zincirleme Kaza: 4 Cezaevi Sevk Aracı Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre kaza, Bağcılar Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden cezaevi sevk araçları birbirine çarptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada araçların ön kısımlarında ciddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 6 jandarma personeli yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi

6 Jandarma Personeli Yaralandı: Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 6 jandarma personeline ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı askerler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda oluşan araç enkazı ve güvenlik önlemleri videolu haberimizde detaylandırıldı.

Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor: Trafik Kontrollü Sağlanıyor

Kaza sonrası Mahmutbey istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Jandarma ve polis ekipleri, kazaya karışan araçların güvenliğini sağlarken, olası bir sevk aksaklığına karşı bölgeye yedek araçlar sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın çıkış nedenine ilişkin tahkikat başlatırken, araçların yoldan kaldırılması için çekici çalışmaları devam ediyor.