Bakan Bayraktar'dan "İran'dan doğal gaz akışı kesildi" iddialarına yalanlama

İsrail'in, İran'ın enerji kalbi olarak bilinen Güney Pars doğal gaz sahasını hedef almasıyla birlikte, Türkiye'nin enerji arz güvenliği tartışma konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan "İran Türkiye'ye doğal gaz akışını tamamen kesti" iddiaları üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan beklenen açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Bakan Bayraktar, dezenformasyonun önüne geçerek mevcut tabloyu paylaştı. Bakanın açıklamalarının tamamı haberimizdeki videoda.

"Doğal gaz arzında hiçbir sıkıntı yok"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye yönelik doğal gaz sevkiyatında herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Bayraktar, "İran'dan gaz akışı devam ediyor. Doğal gaz arzında hiçbir sıkıntı olmadığını bildirmek isterim" dedi. Bölgedeki çatışmaların Türkiye'ye yansıması konusunda bakanlığın süreci anlık olarak takip ettiği belirtildi.

Türkiye'nin doğal gaz depoları ne kadar dolu?

Olası kriz senaryolarına karşı Türkiye'nin hazırlık seviyesine de değinen Bakan Bayraktar, yer altı depolama tesislerindeki son verileri paylaştı. Bayraktar, "Depolama tesislerimiz şu anda yüzde 71 dolu durumda. Enerji güvenliğimiz için tüm önlemler alınmış vaziyette" diye konuştu. Bu açıklama, kış öncesi arz güvenliği konusunda vatandaşların endişelerini giderdi.

Irak'a sevkiyat başladı, Türkiye'de akış kesintisiz sürüyor

Irak Elektrik Bakanlığı'nın, İran gazı tedarikinin kademeli olarak yeniden başladığını duyurmasının ardından Türkiye hattındaki durum da netleşmiş oldu. Güney Pars sahasına bağlı rafinelerin hedef alınmasına rağmen, Türkiye hattındaki teknik işleyişin devam ettiği kaydedildi.