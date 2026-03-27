Kocaeli'nin İzmit ilçesinde infial yaratan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği eğlence mekanı saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde gerçekleşen kanlı baskının saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde saldırının planlı yapısı ve zanlıların soğukkanlılığı dikkat çekiyor.

Tramvay Geçti, Kurşun Yağmuru Başladı: 5 Saniyede 3 Can Aldılar

Güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinden tramvayın geçmesinin hemen ardından beyaz bir otomobilin mekana yaklaştığı görülüyor. O sırada kapı önünde bekleyen 3 kişiden biri tam içeri gireceği sırada araçtan ateş açılmaya başlanıyor. Kurşunların hedefi olan bir kişi yere yığılırken, diğer şahıs park halindeki bir aracın arkasına sığınarak canını kurtarmaya çalışıyor. Toplamda sadece 5 saniye süren kurşun yağmurunun ardından saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşıyor

Emekli Polis ve İş İnsanları Hedef Alındı

Saldırıda ağır yaralanan mekan sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor kongre üyesi iş adamı Cem Özer (49) ve sadece bir hafta önce emekliye ayrılan polis memuru Talip Çakır, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görüntülerin sonunda, olay anında bölgede devriyede olan polis ekiplerinin silah seslerini duyar duymaz koşarak mekana ulaştığı ve müdahale ettiği anlar da yer alıyor.

Emniyet Saldırganların Peşinde: Geniş Çaplı Soruşturma Sürüyor

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bar saldırısını gerçekleştiren ve otomobille kaçan zanlıların kimliklerini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini kare kare inceliyor. Olay yerinde hayatını kaybeden Cem Özer ve hastanede can veren diğer kurbanların otopsi işlemleri sürerken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çevre illerde de operasyonlar başlatıldı.